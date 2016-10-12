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ПАСЕ зарегистрировал резолюцию о необходимости расследования Киевом событий на Майдане и в Одессе

опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 12:31 Новость: тема тэги гео
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Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), от украинский партии "Оппозиционный блок", Юлия Левочкина предложила ПАСЕ признать системное нарушение Украиной прав человека в связи с некачественным расследованием событий на Майдане и одесской трагедии 2 мая 2014 года. Проект соответствующей резолюции, был зарегистрирован депутатом в Страсбурге во время осенней сессии ассамблеи.
В документе не указан полный перечень авторов проекта решения, однако отмечается, что проект Левочкиной поддержали другие представители ассамблеи.
"В течение более чем двух лет украинское правительство не смогло обеспечить беспристрастное и эффективное расследование этих событий, несмотря на требования статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в документе.
Предлагается направить в Киев официальный призыв ассамблеи относительно расследования событий на Майдане и в Одессе, чтобы "принудить" Украину использовать все имеющиеся механизмы для такого расследования.
Также предлагается заявить от имени ассамблеи, что в Украине происходит неправомерное "внешнее вмешательство" в юридические процедуры.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"