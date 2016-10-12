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Главная Совет Федерации поддержал бессрочное размещение российской военной авиации в Сирии опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 12:38 Новость: тема тэги гео Совет Федерации РФ в среду ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ. За это решение проголосовали 158 членов верхней палаты парламента РФ, один воздержался.

В документе говорится, что группа находится на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме "Хмеймим" (провинции Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.

Согласно соглашению, вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы для российской авиагруппы ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".

Личному составу российской авиагруппы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные дипломатическим представителям; транспортные средства и воздушные судна РФ, используемые в интересах российской авиагруппы, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и других принудительных мер.

Кроме того, устанавливается, что сирийская сторона не выдвигает никаких претензий к России, ее авиагруппе и личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

Соглашение заключается на бессрочный период и прекращается после окончания одного года с даты получения уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие документа. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее