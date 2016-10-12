Совет Федерации поддержал бессрочное размещение российской военной авиации в Сирии

Совет Федерации РФ в среду ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ. За это решение проголосовали 158 членов верхней палаты парламента РФ, один воздержался.
В документе говорится, что группа находится на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме "Хмеймим" (провинции Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.
Согласно соглашению, вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы для российской авиагруппы ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".
Личному составу российской авиагруппы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные дипломатическим представителям; транспортные средства и воздушные судна РФ, используемые в интересах российской авиагруппы, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и других принудительных мер.
Кроме того, устанавливается, что сирийская сторона не выдвигает никаких претензий к России, ее авиагруппе и личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.
Соглашение заключается на бессрочный период и прекращается после окончания одного года с даты получения уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие документа.
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