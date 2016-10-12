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Киев опасается угрозы дестабилизации в Харьковской облласти

опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 12:47 Новость: тема тэги гео
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Глава администрации президента Украины, экс-губернатор Харьковской области Игорь Райнин сообщил, что в Харьковской области сохраняется угроза дестабилизации ситуации, но руководство страны уделяет большое внимание этому региону.
"Если не предпринимать каких-то мер и ничего не делать, то конечно, существует (угроза дестабилизации ситуации)", - сказал он в эфире украинского телеканала "24".
По его словам, руководство страны уделяет большое внимание этому региону. "Что касается Харьковской области, то как я уже говорил, принято три программы: это антитеррора, госбезопасности и программа территориальной обороны", - сказал Райнин.
Райнин также назвал Харьковскую область стратегическим регионом. Свои слова он объяснил тем, что здесь проходит 600 километров госграницы, при этом регион соседствует как с Донецкой, так и с Луганской областью.
"Самое большое количество переселенцев в Харьковской области, каждый десятый — переселенец в Харьковской области. Это форпост не только Украины, это форпост Европы, потому что это на востоке крайняя мирная точка Европы", — заявил он.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"