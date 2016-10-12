Киев опасается угрозы дестабилизации в Харьковской облласти
опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 12:47 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Киев опасается угрозы дестабилизации в Харьковской облласти
опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 12:47 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
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