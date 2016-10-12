Крах украинского животноводства подтверждается

Животноводчий сегмент агрохолдинга Harvest, управляющего сельскохозяйственными активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова и группы «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского, прекращает работу.

Вслед за Молдовой и Румыния ввела полный запрет на импорт свинины из Одесской области из-за африканской чумы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Ахим Иримеск.

«Полный запрет импорта любой мясной продукции обусловлен легкой переносимостью и устойчивостью вируса, следы которого можно обнаружить даже в колбасе. Запрет ввели после вспышки заболевания на юге Одесской области», — сказал он.

Многие эксперты считают, что африканская чума - лишь прикрытие краха украинского животноводства.