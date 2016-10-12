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Киев создает спецподразделение для проведения террористических и диверсионных операций на Донбассе

опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 13:11 Новость: тема тэги гео
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Киев создал специальное подразделение для проведения террористических и диверсионных операций на Донбассе. Силы специальных операций (ССО) ВСУ фактически были созданы 3 месяца назад и являются самым секретным подразделением украинской армии.
Как сообщил командующий ССО Игорь Лунев, индивидуальная подготовка будущих диверсантов должна осуществляться по стандартам НАТО, а их обучением будут заниматься представители Сил спецопераций США по вопросам подготовки движения сопротивления, кроме того Запад пообещал помочь и с техническим оснащением.
Вполне ожидаемо, что ССО предполагается формировать из наиболее «отличившихся ветеранов» так называемой АТО, которые уже зарекомендовали себя в карательных операциях против мирного населения Донбасса. На боевую подготовку и материальное обеспечение, командование ССО планирует получить из бюджета около 1,5 млрд. грн.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"