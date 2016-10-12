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Главная Киев создает спецподразделение для проведения террористических и диверсионных операций на Донбассе опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 13:11 Новость: тема тэги гео Киев создал специальное подразделение для проведения террористических и диверсионных операций на Донбассе. Силы специальных операций (ССО) ВСУ фактически были созданы 3 месяца назад и являются самым секретным подразделением украинской армии.

Как сообщил командующий ССО Игорь Лунев, индивидуальная подготовка будущих диверсантов должна осуществляться по стандартам НАТО, а их обучением будут заниматься представители Сил спецопераций США по вопросам подготовки движения сопротивления, кроме того Запад пообещал помочь и с техническим оснащением.

Вполне ожидаемо, что ССО предполагается формировать из наиболее «отличившихся ветеранов» так называемой АТО, которые уже зарекомендовали себя в карательных операциях против мирного населения Донбасса. На боевую подготовку и материальное обеспечение, командование ССО планирует получить из бюджета около 1,5 млрд. грн. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее