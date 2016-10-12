ПРО США: реальность и домыслы

В Генштабе РФ заявили, что система противоракетной обороны (ПРО) США представляет собой угрозу для свободного использования космического пространства любым государством. На сколько она опасна и действительно ли США способны вмешиваться в космическую деятельность любой страны?

Алексей Леонков, военный эксперт, специалист в области применения Военно-космических сил: «Все элементы противоракетной обороны США предназначены не только для сбития частей баллистических ракет, что является их прямым назначением, но они могут и в отдельных случаях сбивать и спутники. Потому что, высота поражения такими ракетами достигает до 1,5 тысяч километров. Действительно, если США вдруг надумают использовать элементы ПРО в качестве противоспутникового вооружения по не маневрирующим целям, которые совершают баллистические траектории, а так же, находящиеся на орбите, данная ракета может быть применена. И, в связи с тем, что в последнее время отношения между Россией и США значительно похолодели, и некоторые горячие головы, политики из США допускают в своих речах угрозы в сторону России, то, в принципе, опасения нашего генштаба вполне обоснованны. Да, у нас, конечно, есть разработки, которые могут противостоять подобного рода аппаратам. Во-первых, это ракеты. У нас есть оперативно-тактические ракеты, у нас есть баллистические ракеты. Если американцы и дальше будут настаивать на такой своей экспансии, продвижении на Восток, и прямые угрозы России, то генеральный штаб и министерство обороны примут соответствующие меры».