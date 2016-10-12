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Главная Авакова возмутили слова Олланда о необходимости выполнения Украиной Минских соглашений опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 14:17 Новость: тема тэги гео Главу МВД Украины Арсена Авакова до глубины души возмутили слова президента Франции Франсуа Олланда, который заявил о необходимости выполнения Минских договоренностей украинской стороной не в том виде, как хотелось бы Киеву, а в том, как они записаны в согласованном в Минске документе. Аваков заявил, что слова президента Франции о том, как должны развиваться события на Донбассе, абсолютно неприемлемы для Украины.

Напомним, вчера, выступая во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, Олланд заявил, что Украина должна получить контроль над границей после проведения выборов на Донбассе, ведь именно такой порядок действий предусмотрен Минскими договоренностями. По словам Олланда, на территориях республик Донбасса необходимо провести выборы и этот вопрос приоритетнее, чем восстановление Киевом контроля над украино-российской границей.

"Французский президент много на себя берет! Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд", - написал Аваков. Он отметил, что предложения и трактовки Олланда "возмутительны" для Украины. "Уступив Путину Украину – Вы потеряете Европу, потеряете собственную свободу", - заявил глава украинского МВД.

Он также выразил надежду, что его "позицию поддерживает большинство министров Кабинета министров Украины и большинство членов парламента". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее