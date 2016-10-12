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Главная Украинский Кабмин разрешил чиновникам тратить бюджетные средства без ограничений опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 15:04 Новость: тема тэги гео Несмотря на глубочайший экономический кризис в стране, украинского Кабмина и чиновников госаппарата, он похоже не касается. Правительство разрешило украинским министерствам и ведомствам совершать дорогие покупки, не ограничивая себя в трате бюджетных средств. Теперь МВД, СБУ, Минобороны, Госслужба охраны, а также МИД больше не ограничены в трате бюджетных средств на компьютеры, мебель, телефоны и т.д.

В 2014 году, Кабмин запретил тратить бюджет на закупку техники, мебели. Это было продиктовано необходимостью экономии средств и борьбой с коррупцией. Сейчас, судя по всему, такая необходимость отпала.

Естественно все ведомства заявили, что деньги будут направлены на самые неотложные нужды. Так в Минобороны заявили, что сейчас огромных трат требуют статьи вроде покупок защищенных компьютеров для воинских частей артиллерийских спецподразделений. В МВД также объяснили, что крупные суммы тратят исключительно на неотложные нужды. «Мы закупаем бронеавтомобили для Нацгвардии, топливо. Как таковых дорогих покупок в системе МВД нет. Такие решения были нужны, поскольку в них идет речь об упрощении закупок для нужд фронта, правоохранительной деятельности, которые не терпят долгих отлагательств», — заявил советник главы МВД Иван Варченко.

Однако, буквально сразу же после получения картбланша от Кабмина, МВД приняло решение об обновлении своего автопарка, для чего запланировано приобрести ни много ни мало - 651 кроссовер Mitsubishi Оutlander PHEV с гибридной силовой установкой, на общую сумму 956 млн. гривен. И хотя в МВД говорят, что деньги на закупку этих автомобилей выделены японскими предпринимателями, в рамках Киотского соглашения, данный кредит в любом случае придётся отдавать из тех же бюджетных средств. Да и от самых дорогой мебели, смартфонов и ноутбуков украинские чиновники конечно же не откажутся. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее