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Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 15:10
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Прямая трансляция. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в 8-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"