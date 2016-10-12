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Полсотни тернопольских полицейских, которых «забраковали» комиссии, хотят вернуться на работу

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 16:31 Новость: тема тэги гео
Полиция

Почти 80 работников Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области рекомендовали на увольнение аттестационные комиссии. Часть полицейских советовали перевести на более высокие или более низкие должности. Такие результаты переаттестации в этом ведомстве. Но не все с ними согласны. Так, более 50 работников написали апелляционные жалобы, а другие планируют обновляться на должностях через суд.

— По первой категории четверо работников не прошли аттестацию, по второй — 16, в третей — 59, — рассказал Александр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопольской области. — Комиссии приняли решение, что их надо выгнать из полиции. Есть ряд людей, которых рекомендовали на низшие должности. Мы реализовали уже 64 решения, остальные еще нереализованные, потому что 51 работник обратился с заявлением в апелляционную комиссию и со дня на день заключения должны поступить к нам. Остается проблемным то, что ряд людей подали в суды, и если будут приняты решения о восстановлении, мы вынуждены будем этих людей обновлять. Хотя у меня по отдельным работникам претензий по работе не было, но есть решение аттестационной комиссии, которое надо обязательно выполнить.

Реформа полиции имеет и свои минусы: сейчас в управлении не хватает почти 500 единиц личного состава. Поэтому работа в некоторых направлениях является не такой эффективной, как должна быть.

— Проблемным остается то, что у нас большой некомплект — около 500 единиц личного состава, из них 37 следователей, — говорит Александр Богомол. Месяц назад мы объявили конкурс и получили 280 заявок. На следующей неделе будет тестирование кандидатов на должности следователей, медицинский осмотр, конкурс, назначение и направление на 5-месячное обучение. Только в мае—июне я получу этих людей. К этому времени надо будет с оставшимися то работать. Есть подразделения, где остались по двое следователей и мы вынуждены назначать участковых, оперативников, чтобы они выезжали на нераскрытые преступления, так как отдельные направления пропадают. Реформа проходит быстро, а замены кадров, к сожалению, нет.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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