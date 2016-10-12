Климкину нужно согласование "дорожной карты", которой не существует

Ну никак не договорятся о встрече лидеры «нормандской четверки». Вроде бы планировавшаяся на 19 октября встреча Владимира Путина с Франсуа Олландом во Франции сорвалась. А на ней, возможно, обсуждалась бы возможность встречи в формате «нормандской четверки». Теперь вот многие СМИ сообщают, что Ангела Меркель пригласила президентов Украины Петра Порошенко, России Владимира Путина и Франции Франсуа Олланда на ужин в Берлине. Встречу она назначила на 19 октября.

Однако, Киеву такая встреча абсолютно не нужна, но он вроде бы не виноват, как следует из заявления администрации Порошенко: «По состоянию на 11 октября украинская сторона пока не получала формального приглашения на саммит Нормандской четверки». Так значит, неформальное всё же было?

Позицию Киева озвучил глава МИД Украины Павел Климкин, который в среду заявил, что пока никаких договоренностей о встрече на уровне лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе нет.

"На сегодня нет никакой договоренности, я подчеркиваю, никакой договоренности относительно встречи на самом высоком уровне в "нормандском формате". Уже обсуждались разные опции, которые были привязаны к конкретным датам и к конкретным местам. Это все зависит не от временных рамок, все зависит от того, сможем ли мы договориться о реальных результатах такой встречи", — сказал Климкин в комментарии журналистам.

По его словам, для Украины реальным результатом является согласование "дорожной карты", которая включает вопросы безопасности, политические шаги, освобождение заложников. "Если такой "дорожной карты" нет, и у нас нет логики, как ее согласовывать, то предмета для такой встречи нет", — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сколько ещё «дорожных карт» нужно Киеву, кроме Минских соглашений, знают только украинские ястребы во главе с президентом Украины, которым военное противостояние позволяет пока что находиться у власти.