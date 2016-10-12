Ивано-Франковские отморозки отправились на Донбасс терроризировать мирное население

На днях украинские террористы из 4-й Резервной сотни «Правого сектора» отбыли в зону карательной операции для проведения тотального террора среди инакомыслящих. С напутственным словом и «благословением» к участникам бандформирования обратился так называемый священник.

Перед собравшимися выступил председатель штаба Ивано-Франковского областного отделения «Правого сектора» — Иван Книшук по кличке «Птица» и командир 4-й сотни террористической группировки по кличке «Педро», который отметил, что «против украинцев сейчас воюют не только русские, а и оборотни — те, кто перекрасился в сине-желтые цвета и изучил патриотические лозунги, но как были, так и остались врагами украинской нации».

Таким образом, гуцульские головорезы собираются вершить преступления не только по отношению к жителям Донбасса, но и против всех неугодных украинцев.