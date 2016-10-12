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На Западной Украине расцветает рабовладение

опубликовано alex1943 в Ср, 12/10/2016 - 17:28 Новость: тема тэги гео
Rabi
На фоне ухудшения экономической ситуации и уровня жизни на Украине увеличивается число безработных. Многие из них спиваются, продают по дешевке жильё, становятся бомжами. И это питательная среда для расцвета торговли людьми и рабовладения.

В среду пресс-служба ведомства Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила в Винницкой области деятельность "предпринимателей", которые силой заставляли работать больше 100 бездомных людей.

"Фермерское хозяйство, где незаконно удерживали 103 бездомных, заставляя их заниматься непосильным трудом, уличила в Немировском районе Винницкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией. Злоумышленники обманом привлекали к сезонным сельскохозяйственным работам в яблоневых садах бездомных из Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, безработным обещали зарплаты, однако деньги не платили, при этом отбирали документы, запрещали выходить за территорию хозяйства, заставляли работать по 14-16 часов в сутки, запугивали и били за непокорность. Мужчин и женщин содержали вместе, полуголодными, медицинскую помощь им не оказывали, отметили в спецслужбе.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "торговля людьми", проводятся обыски в хозяйстве и квартирах руководства фермы.

Правоохранители уже задержали бригадира, в помещении которого обнаружены паспорта, изъятые у людей. Продолжается опрос совладельцев хозяйства.

Одна из женщин срочно госпитализирована с воспалением легких. Решается также вопрос об открытии уголовного дела по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

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