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Беспилотник ВСУ полетал над Таганрогским заливом

опубликовано alex1943 в Ср, 12/10/2016 - 17:34 Новость: тема тэги гео
BPLA
Подразделениями армии ДНР, несущими службу на позициях, расположенных к востоку от поселка Широкино, около 9 часов утра 12 октября в воздухе был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил бывшей Украины.

Беспилотник вначале летел вдоль берега Таганрогского залива, с запада на восток, но потом резко свернул на юг, в сторону водной поверхности Азовского моря.

Уже над Таганрогским заливом БПЛА украинской армии проделал крюк, пролетев над морской акваторией, примерно 5 километров. После этого «дрон» взял обратный курс на запад, в сторону Мариуполя.

На водной поверхности Таганрогского залива, над тем ее участком, где летал беспилотник ВСУ, не было никаких плавающих средств, так же, как и других объектов, способных вызвать военный интерес.

Но у разведки армии ДНР есть сведения о том, что украинское военное командование вновь принялось распускать слухи, будто к занятому ВСУ Мариуполю, со стороны Таганрога, со дня на день, может подойти «российский морской десант».

А чтобы такие страшилки были хоть чем-нибудь подкреплены, то для нагнетания обстановки украинская сторона и организовала показательный полет разведывательного беспилотника над Таганрогским заливом.


Военкор Самур

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