ВСУ начали локальное наступление на южном фронте

В среду, 12 октября украинские оккупанты предприняли попытку захвата территории вблизи сел Коминтерново и Ленинское на южном фронте, в Новоазовском районе ДНР (по украинской версии Коминтерново переподчинено Волновахскому району и в ходе декоммунизации переименовано в Пикузы.

Военкор Олег Никитин, в частности, сообщает: «Силы ВСУ после полудня перешли в локальное наступление в районе Коминтерново и Ленинского. Несколько групп, силами около 30 пехотинцев ВСУ в каждой, при поддержке бронетехники (БМП и танки) пытаются провести охват наших позиций. Все позиции ополчения переведены в повышенную готовность, а те, которые подверглись атаке ВСУ, были вынужденны открыть огонь. ВСУ несут потери, но пока продолжает попытки наступления. Временами работают миномёты ВСУ. Прорваться или вклинится в наши позиции у ВСУ не получилось. Бои на южном направлении продолжаются».

Эту информацию подтвердил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин: «Украинские силовики открыли огонь по селу Коминерново на юге ДНР, предприняв при этом попытку захвата близлежащей территории... За последние дни южные села Республики стали «горячей точной» на линии соприкосновения».