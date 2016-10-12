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Вертолеты готовят к сбросу бомб

опубликовано alex1943 в Ср, 12/10/2016 - 17:44 Новость: тема тэги гео
MI-8
На аэродроме оккупированного украинскими войсками Краматорска сейчас базируются четыре боевых вертолета МИ-8 военно-воздушных сил бывшей Украины. Как правило, такие вертолеты оснащены автоматическими пусковыми устройствами (АПУ), предназначенными для боевых пусков с борта вертолета ракет класса «воздух - земля».

АПУ представляет собой пару направляющих рельсов, к которым подведены электрические контакты, запускающие ракету.

В течение 12 октября на всех четырех вертолетах МИ-8, находящихся на Краматорском аэродроме, АПУ были заменены многозамковыми балочными держателям (МБД). Эти приспособления предназначены для установки подвесных снарядов весом до 100 килограммов.

Замена на боевых вертолетах ВСУ, базирующихся в Краматорске, устройств для пуска ракет на приспособления, с которых сбрасываются бомбы, говорит о том, что началась отработка приемов бомбардировок наземных целей. Это относится к приемам широкомасштабных боевых действий, а не какой-то там «антитеррористической операции».


Военкор Самур

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