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В Кракове на доме вблизи места проживания украинцев появилась надпись: «Волынь, помним!»

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 18:21 Новость: тема тэги гео
Волынь помним

«Волынь, помним!» — такая надпись в соседстве с символом Польши, которая борется, появился на здании на улице Грочовой в Кракове, расположенной вблизи учебного заведения и общежития, где живут украинцы.

Улица Грочовая принадлежит к местам, которые чаще всего посещает украинская молодежь в Кракове. Здесь расположен Дом студентов «Атолл», жителями которого являются (около 180 человек) студенты из Украины и Беларуси, а также общежитие, в котором живут гимназисты и учащиеся вузов из страны «404».

Украинцы работают также в близлежащих магазинах и заведениях сферы услуг, поэтому это свидетельствует о том, что надпись такого содержания не появилась здесь случайно.

Представитель Педагогического университета, в подчинении которого находится учебное заведение на Грочовой, Дорота Роек сказала, что украинцы приехали в Польшу учится, что они могли сделать подобные надписи. Она выразила сожаление по поводу появления этой надписи и предположила, что он мог быть реакцией на фильм «Волынь», который недавно вышел на широкие экраны в Польше.

В фильме наглядно показываются преступления украинцев, которые массово с особой жестокостью убивали поляков на Волыни.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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