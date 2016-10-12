Больницы на подконтрольной Киеву территории Луганщины готовятся к приему раненых украинских вояк?
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Больницы на подконтрольной Киеву территории Луганщины готовятся к приему раненых украинских вояк?
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 1 пользователь и 967 гостей.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий