Больницы на подконтрольной Киеву территории Луганщины готовятся к приему раненых украинских вояк?

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко. По его словам, лечебные учреждения получили от украинской власти указание о выписке максимального количества больных, и это может свидетельствовать о подготовке больниц к поступлению большого числа раненых.

«Об агрессивных намерениях Киева свидетельствует тот факт, что все лечебные учреждения подконтрольного украинским карателям населенного пункта Рубежное получили команду из областного управления здравоохранения провести выписку максимального количества больных по всем отделениям с целью освободить наибольшее количество койко-мест. Предположительно, в лечебных учреждениях готовятся к поступлению большого количества раненых», - сказал представитель военного ведомства ЛНР.