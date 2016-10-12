Горячее «перемирие»: 333 обстрела территории ДНР со стороны украинской армии за сутки

За минувшие сутки под обстрелом украинских оккупантом оказались девять населенных пунктов прифронтовых территорий ДНР. Об этом сообщил спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. «Подразделения ВСУ продолжают обстреливать территорию Республики со своих позиций, не взирая на работу представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в этих районах», — сказал представитель военного ведомства.

По данным минобороны, ВСУ обстреляли территорию ДНР 333 раза. При этом 13 снарядов 152-мм и столько же 122-мм артиллерийских снарядов, а также 104 мины калибром 120 и 82 мм были выпущены украинскими оккупантами по южным селам ДНР – Октябрь, Ленинское, Коминтерново и Саханка. По городу Ясиноватая, близлежащему селу Спартак, а также территории донецкого аэропорта было отправлено 86 мин 120 и 82 мм. 89 раз украинские силовики применили минометы калибром 120 и 82 мм по поселкам Александровка и Трудовские окраинного Петровского района Донецка.

В поселке Алексанровка (западная окраина Донецка) в результате обстрелов минувшей ночью погиб мирный житель. Об этом сообщил замглавы Петровского района Донецка Сергей Чуб. «Сегодня ночью во время обстрела в Александровке погиб мирный житель. Его тело было найдено на улице Горького, 10»,- сказал он. Кроме того, обстрелами повреждены еще 8 жилых домов в частном секторе.

Обстрелы украинской армии привели также к обесточиванию 29 трансформаторных подстанций в поселке Трудовские Петровского района Донецка.

Обстрелы с применением БМП, гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ также велись по населенному пункту Железная Балка (пригород Горловки - ред) и пункту пропуска «Майорск».