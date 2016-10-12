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Генерала спасали от партизанов

опубликовано alex1943 в Ср, 12/10/2016 - 18:47 Новость: тема тэги гео
BPLA 2
В Краматорск 11 октября прибыл высокий чин из Управления тыла Министерства обороны бывшей Украины. Сначала генерал из военного ведомства побывал в Харькове, а затем через Изюм и Славянск на машине в сопровождении охраны отправился в Краматорск.

Когда генеральский кортеж был на полпути от Изюма к Славянску и до Краматорска оставалось около 35 километров, в воздух с Краматорского аэродрома были подняты два беспилотных летательных аппарата.

С беспилотников была проведена воздушная разведка местности на подъезде к Славянску со стороны Изюма, а также территории, находящейся на пути от Славянска до Краматорска. Расстояние между этими городами - не более 14 километров.

Местность с аппаратуры, установленной на бортах двух БПЛА, отслеживалась с целью выявить на пути генерала подкарауливающих его партизан или «диверсантов» ДНР. Такой поворот сюжета командование группировки ВСУ в Краматорске и Славянске не исключало.

Беспилотники барражировали в воздухе два часа. Высокопоставленного чина тыловой службы командировали в Краматорск, чтобы проверить, как на местах проходит подготовка подразделений украинской армии к несению службы на позициях и в прифронтовой полосе накануне зимы.


Военкор Самур

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