В ПАСЕ уверены, что Украине далеко до звания демократического государства

На дискуссии при обсуждении докладов по политическим последствиям конфликта на Украине и по ситуации с правами человека в основном преобладала антироссийская риторика, но имели место и многочисленные критические замечания в адрес властей нынешней Украины.

Докладчица ПАСЕ по политическим последствиям войны на Украине Кристина Зеленкова считает, что понадобятся годы, прежде чем можно будет назвать Украину полностью демократическим государством.

"К сожалению, нужно открыто сказать, что украинские институты функционируют в большей степени на основе правил, которые унаследованы от советских времён", — сказала она, открывая дискуссию по своему докладу.

"Абсурдно думать, что стопроцентная трансформации может произойти за день. Понадобятся годы перед тем, как мы сможем назвать эту страну полностью работающим демократическим государством", — отметила она.

По ее словам, основные препятствия — это неконтролируемая бюрократия, коррупция, в том числе в служебной, в судебной системе, олигархическая система, близкая к политикам.

"В силу хрупкости политической стабильности, повышения напряжённости в Донбассе, отсутствие доверия в гражданском обществе в отношении правительства может иметь место ещё один майдан", — добавила она.

В своём выступлении Зеленкова вновь повторила тезисы о незаконной аннексии Крыма, о поддержке ЛНР и ДНР российской стороной, о нарушениях положений прошлых резолюций ПАСЕ, об отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений.

Однако, прозвучали и призывы к рассмотрению сегодняшней ситуации на Украине, учитывая все мнения противоборствующих сторон. Так, немецкий парламентарий Андрей Хунко напомнил ПАСЕ, что существуют разные точки зрения на ситуацию вокруг Украины и их следует учитывать.

"Просто хочу сказать, что есть два взгляда на ситуацию", — сказал немецкий парламентарий Хунко, выступая в ходе дебатов.

"Поэтому было бы хорошо, чтобы ассамблея имела бы достаточно мудрости, чтобы рассмотреть две точки зрения, чтобы провести дебаты и поощрить диалог", — добавил он.

"Идя другим путём, мы будем только способствовать эскалации", — уверен Хунко.

Российская делегация в работе сессии участия не принимает.