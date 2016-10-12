Главная

Боевики нацистского батальона «Азов» устроили разборки с ВСУ, одного «побратима» убили

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 19:18 Новость: тема тэги гео
Банда азова

По данным разведки ДНР, зафиксировано прибытие боевиков террористической организации «Азов» и польских наемников на юг Донбасса. Они появились в районе населенного пункта Коминтерново, в зоне ответственности 36 -й отдельной бригады морской пехоты. Всего 70 «азовцев» и до 150 польских наемников.

Поскольку каждое новое пополнение стремится самоутвердиться, в том числе вступая в конфликты с подразделениями морских пехотинцев ВСУ, случилось столкновение «побратимов». Об этом рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин: «Так, нашей разведкой установлен факт применения огнестрельного оружия боевиками „Азова“ в ходе разборок с военнослужащими 36 -й отдельной бригады морской пехоты. После совместного распития спиртных напитков с польскими наемниками террористы „Азова“ с целью показать свое превосходство перед военнослужащими 36 бригады, открыли огонь. Итогом этого конфликта стало убийство одного военнослужащего этой бригады. По данному факту Мариупольской комендатурой проводится формальное расследование. Преступление скрывается от вышестоящего руководства под давлением командиров, которые не заинтересованы обнародовать бесчинства националистов».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!