Боевики нацистского батальона «Азов» устроили разборки с ВСУ, одного «побратима» убили

По данным разведки ДНР, зафиксировано прибытие боевиков террористической организации «Азов» и польских наемников на юг Донбасса. Они появились в районе населенного пункта Коминтерново, в зоне ответственности 36 -й отдельной бригады морской пехоты. Всего 70 «азовцев» и до 150 польских наемников.

Поскольку каждое новое пополнение стремится самоутвердиться, в том числе вступая в конфликты с подразделениями морских пехотинцев ВСУ, случилось столкновение «побратимов». Об этом рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин: «Так, нашей разведкой установлен факт применения огнестрельного оружия боевиками „Азова“ в ходе разборок с военнослужащими 36 -й отдельной бригады морской пехоты. После совместного распития спиртных напитков с польскими наемниками террористы „Азова“ с целью показать свое превосходство перед военнослужащими 36 бригады, открыли огонь. Итогом этого конфликта стало убийство одного военнослужащего этой бригады. По данному факту Мариупольской комендатурой проводится формальное расследование. Преступление скрывается от вышестоящего руководства под давлением командиров, которые не заинтересованы обнародовать бесчинства националистов».