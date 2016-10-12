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В Ясиноватский район прибыли танки ВСУ, подвозят боеприпасы

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 19:27 Новость: тема тэги гео
Украинский танк

Практически каждую неделю Минобороны Украины гонит на восток тяжелую технику, которая затем появляется рядом с фронтом, там, где, согласно минским договоренностям, ее не должно быть.

Разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ у линии разграничения. Теперь это вооружение появилось на северном направлении от Донецка, в Ясиноватском районе. В частности, рядом с населенным пунктом Новоселовка Вторая, (6 км от линии соприкосновения), в районе свинофермы установлено сосредоточение 14 единиц бронетанковой техники ВСУ, в том числе танки и САУ. Чуть дальше, в 10 км от линии соприкосновения, обнаружено прибытие двух танков, трех БМП и трех грузовых автомобилей с боеприпасами. Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям миссии ОБСЕ. Об этом сообщил заместитель командующего Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

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