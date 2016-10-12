Украина и Турция будут вместе производить радиолокационные станции

На международной выставке «Оружие и безопасность-2016», которая сейчас проходит в Киеве, Украина и Турция подписали первое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служб государственного холдинга «Укроборонпром».

Украинская государственная фирма «Укринмаш», входящая в холдинг «Укроборонпром», подписала документ с турецкими коллегами из Havelsan Hava Elektronik Sanayi о сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции (РЛС) на предприятиях Украины.

«Сегодня между Украиной и Турцией впервые был подписан подобный договор, который предусматривает взаимодействие стран в сфере обороны. Сотрудничество с Турцией не только позволяет получить гораздо более продвинутый продукт, но и открывает новые рынки, в частности стран НАТО», — заявил генеральный директор «Укринмаша» Сергей Слюсаренко.