Украинские националисты замахнулись на монумент «Родина-мать»

Украинские националисты подсчитали, что осталась еще тысяча памятников Ленину, которые можно снести. Но больше всего их сейчас волнуют другие объекты, особенно в Киеве — все еще не снесенный памятник Щорсу и знаменитый монумент «Родина-мать».

Вот что заявил лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский по поводу «декоммунизации» монумента: «Это, конечно, сложная акция, но „Родину-мать“ надо снести. Технически нам сложно будет это делать. Пока что планируем начать… информационную кампанию, поскольку это памятник оккупационного режима. Своими силами мы его не снесем, но, во всяком случае, какие-то шины возле него можно поджечь. Мы же не все делаем сами. Например, мы несколько раз имитировали снос памятника чекистам, и, в конце концов, заставили власть его демонтировать. Кроме того, мы намерены снести Щорса. Когда? Я вам не скажу. Как получится. Это будет многоходовая комбинация. Но мы от своих планов не отказываемся!».

Самый высокий монумент в Киеве — «Родина-Мать», на правом берегу Днепра, был установлен в 1981 году, в День победы. Эксперты подсчитали, что это памятник может простоять 150 лет и выдержать землетрясение 8–9 баллов. Вес монумента, созданного из нержавеющей стали, 450 тонн. Его собирали при помощи высотного крана, по частям, потому-то и не по зубам он современным украинским радикалам. Во всяком случае, пока…

Валерий Швецов, один из создателей монумента «Родина-мать», работавший сначала под руководством скульпторов Евгения Вучетича, а затем Василия Бородая, уверен, что сносить памятник нельзя. «Во-первых, это глупость страшная,- возмущается Швецов. — По версии ЮНЕСКО, этот памятник занесен в список 300 лучших памятников тысячелетия! Я не знаю, у кого может подняться рука… А, во-вторых, для того, чтобы смонтировать памятник, собирали специальный кран, которого уже нет. Снести памятник обычным экскаватором не получится. Разве что взорвать атомной бомбой…»

Украинские журналисты тем временем задались вопросом, куда больные «декоммунизацией» националисты девают снесенные памятники. Удалось обнаружить только два памятника — чекистам и бюст российского государственного деятеля Примакова. Остальные, как выяснилось, либо были сданы на металлолом, либо проданы различным бизнесменам. Даже украинские журналисты сделали вывод, что снос памятников советского периода не столько политическая акция, сколько способ «наварить"деньжат. Лом черных и цветных металлов стоит 3800–4000 гривен за тонну, а мрамор идет и того дороже. То есть, за памятник весом 20–30 тонн можно выручить от 80 тысяч гривен. Бронза идет по 70 гривен за килограмм.

Что касается киевского памятника Щорсу, то уже появлялась информация, что националисты намерены его снести уже в эту пятницу — на Покрова, когда в столице Украины запланирован очередной марш националистов.