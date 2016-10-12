Сводка событий Новороссии за 12 октября 2016 года

Сегодня утром Украинские силовики открыли огонь по селу Коминтерново на юге ДНР, предприняв при этом попытку захвата близлежащей территории. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

Украинские силовики за сутки 333 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Согласно данным командования, обстрелам подверглись южные сёла страны – Октябрь, Ленинское, Коминтерново и Саханка. По Ясиноватой, селу Спартак и территории столичного аэропорта было выпущено 86 мин калибрами 120 мм и 82 мм. 89 раз украинские силовики применили минометы по поселкам Александровка и Трудовские Петровского района Донецка. По населенному пункту Железная Балка огонь вёлся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Мирный житель погиб в поселке Александровка на западной окраине Донецка. Один военнослужащий ДНР получил ранение. 8 жилых домов повреждено в Петровском районе Донецка. А также один дом повреждён в поселке Зайцево.

Украинские силовики перебросили танки, САУ, бронемашины и грузовики с боеприпасами к линии фронта на Донецком и Мариупольском направлениях, заявил Эдуард Басурин.

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления села Новозвановка подвергался обстрелу район села Калиново, огонь велся из минометов калибром 120 мм. А также обстрел Калиново велся с направления села Новоалександровка из автоматических станковых гранатометов. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР "продолжает обостряться". "По данным разведки, на железнодорожную станцию в населенный пункт Луганское прибыли пять вагонов с боеприпасами к РСЗО "Град". "В районе населенного пункта Новозвановка было отмечено передвижение колоны военной техники в количестве двух танков и пяти автомобилей "Урал" с боеприпасами. Колонна проследовала в направлении населенного пункта Троицкое", - отметил майор. Личный состав - до 10 человек, АГС-17 – одна единица и крупнокалиберный пулемет "Утес" также обнаружены в Новозвановке. "В трех километрах юго-восточнее от этого населенного пункта, в районе урочища Красное Озеро, вскрыты огневые позиции двух минометных взводов. Все эти факты, по мнению представителя оборонного ведомства Республики, подтверждают, что украинская сторона "не желает мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске".