Итальянские туристы приехали в ЛНР посмотреть все своим глазами

В Луганскую Народную Республику 12 октября прибыла первая группа туристов из Италии, всего — 8 человек. «Сотрудничество с нашими зарубежными друзьями начинает давать результаты. При поддержке коллег из Финляндии в нашу Республику прибыла первая группа иностранных туристов из Италии», — сообщил председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов. Он также рассказал, что итальянские туристы посетят восстановленный после украинских обстрелов поселок Новосветловку, для них также будет организована обзорная экскурсия по Луганску и посещение шахты в поселке Юбилейный. Иностранные гости познакомятся также с достопримечательностями, культурными ценностями Республики и ее производственным потенциалом.

«Наша основная цель — предоставить обычным иностранным гражданам возможность самим узнать, увидеть и услышать реалии жизни людей в нашей Республике, составить свое мнение о происходящем в Донбассе и поделиться им уже со своими согражданами, в своей стране», — подчеркнул Акимов. По его словам, в октябре Республику посетят еще две группы иностранцев из Франции и Финляндии. «Это своего рода программа дружбы, создание возможностей для совместной деятельности в Донбассе и за рубежом», — сказал председатель Федерации профсоюзов ЛНР.