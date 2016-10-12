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Украинским банкам разрешили отнимать жилье у должников без суда

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 21:14 Новость: тема тэги гео
Отжим жилья

По этому поводу уже вынесено беспрецедентное решение Верховного суда Украины, согласно которому теперь банку достаточно будет единолично перерегистрировать право собственности на себя и продать недвижимость уже от своего имени.

Украинские юристы критически оценили такое решение. «Суды не вправе удовлетворять требования кредиторов о признании за ними права собственности на предмет ипотеки или же давать право от своего имени его реализовывать», — объяснил смысл решения старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Правоведы утверждают, что принятое ВСУ решение противоречит действующему законодательству и ущемляет права заемщиков. При этом юристы единодушны в ключевом выводе — новое постановление Верхоного суда Украины полностью прописано под банки. Оспорить процедурные моменты, которые давали украинцам возможность оттягивать сроки выплат, будет намного сложнее. Это приведет к тому, что многие семьи, которые по причине безработицы и высоких тарифов не в состоянии будут выплачивать ипотеку, просто выбросят на улицу.

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