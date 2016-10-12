Военный преступник Рицко вербовал подростков для совершения диверсий в ДНР

Министерство государственной безопасности ДНР обнародовало данные боевика террористической группировки «Айдар», а ныне сотрудника СБУ Игоря Рицко. Именно он вербовал подростков, задержанных по подозрению в ряде диверсий в Донецкой Народной Республике.

«Игорь Рицко (позывной „Алмаз“) в 2015 году втянул в преступную деятельность несовершеннолетних жителей Ясиноватой, которые в корыстных целях, руководствуясь преступным умыслом, с целью запугивания предпринимателей города совершили подрывы гражданских автомобилей», — сообщили в МГБ Республики. Рицко (см. фото) — уроженец города Луцка, 1978 года рождения, гражданин Украины. В 2014 году он проходил службу на должности начальника штаба — первого заместителя командира нацбата «Айдар», чья деятельность на территории ДНР была признана террористической.

Напомним: около месяца назад в ДНР были задержаны несовершеннолетние местные жители по обвинению в диверсионной деятельности. Видео допроса одного из подростков-диверсантов было выложено в интернет. На нем юный подрывник рассказывает, как его завербовали в ряды диверсантов и дали в руки взрывчатку. По его словам, за подрыв в феврале железнодорожного состава в Ясиноватой он с товарищами получил 750 долларов.

Позже стало известно, что подростки были завербованы Службой безопасности Украины.