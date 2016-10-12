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Украинские военные самолеты прибыли на Харьковщину

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 21:39 Новость: тема тэги гео
Самолет

На аэродром райцентра Чугуева в Харьковской области неожиданно для местных жителей начали прибывать боевые самолеты ВСУ.

Украинский блогер Александр Коваленко на своей странице в соцсети по этому поводу пишет: «С начала этой недели в Чугуев прибывает авиация. Наблюдательными жителями были замечены новые (отремонтированные) борта СУ-25, СУ-27 и МИГ-29. Весь этот ажиотаж явно неспроста, и данные самолеты будут переданы ВСУ числа 15-го».

Напомним: именно 15 октября президент Украины Порошенк обещает прибыть с рабочим визитом в Харьковскую область. В регионе он представит нового губернатора, поздравит бойцов ВСУ с Днем защитника Украины, а также примет участие в церемонии передачи военной техники и церемонии награждения бойцов «АТО». Судя по всему, боевые самолеты станут очередным «подарком» от Порошенко ВСУ, так сказать, для повышения их боевого духа.

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