Брифинг представителей ГКНС, Минэкономразвития, ФГИ, Госкомзема ЛНР

Министерство экономического развития ЛНР уже получило 77 анкет потенциальных инвестиционных проектов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела регулирования инвестиционной деятельности и учета государственных закупок Министерства Вадим Фалин.

"Луганская Народная Республика является инвестиционно привлекательной для иностранных и внутренних инвесторов. В Министерство экономического развития ЛНР поступило уже 77 анкет потенциальных инвестиционных проектов", – отметил он.

"Они очень разного рода. Там включены и социальная сфера, и спорт, и производство, и инновационные технологии, и многое другое", – уточнил Фалин.

Начальник отдела также напомнил, что до вступления в силу закона о режиме инвестирования в Республике действует Временный порядок регулирования инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением Совета министров ЛНР.

"Согласно этому порядку, для утверждения инвестиционного проекта инвесторам необходимо подать в комиссию при Совмине по вопросам рассмотрения инвестиционных проектов анкету потенциального инвестпроекта, заявление и бизнес-план инвестиционного проекта", – рассказал он.

Фалин также сообщил, что в течение 15 рабочих дней поданные документы рассматриваются в комиссии, а назначенный ею исполнительный орган проводит государственную экспертизу, после чего потенциальный инвестпроект передается на утверждение в Совет министров.

"После утверждения инициатор проекта обязан либо создать субъект хозяйствования на территории ЛНР, либо аккредитовать филиал иностранных юридических лиц-инвесторов на территории ЛНР, либо заключить договор между инвестором и субъектом инвестиционной деятельности", – пояснил представитель Минэкономразвития.

"Далее инвестиционный проект регистрируется в Министерстве экономического развития в течение одного рабочего дня", – добавил он.

Фалин подчеркнул, что при этом государство предоставляет инвесторам ряд гарантий.

"Государство гарантирует равенство прав инвесторов независимо от их формы собственности, а также равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных интересов инвесторов. Кроме того, инвестору гарантируется после уплаты налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством ЛНР, беспрепятственный перевод прибыли (дохода) за пределы Республики", – рассказал начальник отдела.

Он отметил, что государство также гарантирует инвестору предоставление налоговых, таможенных, льгот, льгот относительно земельного налога и арендной платы, а также иных льгот, предусмотренных законодательством ЛНР.