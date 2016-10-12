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Главная Без цензуры: свадьба по заказу опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 22:04

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога, президента центра Всестороннего развития личности "Новая доктрина" Дмитрия Соина женский психолог, учредитель проекта "Посольство брака" - Инна Власенко. Сегодня мы поговорим на тему, которая безусловно волнует большинство людей, а именно обустройство личной жизни и создание семьи в сегодняшних жизненных реалиях. Насколько актуален институт семейных отношений в современном обществе? :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее