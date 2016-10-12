Главная

Без цензуры: свадьба по заказу

опубликовано Nvb2003 в Ср, 12/10/2016 - 22:04
Аудио&Видео:  тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:

Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога, президента центра Всестороннего развития личности "Новая доктрина" Дмитрия Соина женский психолог, учредитель проекта "Посольство брака" - Инна Власенко. Сегодня мы поговорим на тему, которая безусловно волнует большинство людей, а именно обустройство личной жизни и создание семьи в сегодняшних жизненных реалиях. Насколько актуален институт семейных отношений в современном обществе?
»

06:23 - обещали смонтировать

опубликовано Гость (не проверено) в Ср, 12/10/2016 - 22:15

06:23 - обещали смонтировать (перезаписать и вырезать участок с помехами), не смонтировали.

»

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"