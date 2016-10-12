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«Порошенко — большое зло»: прозрение украинского олигарха Фирташа

опубликовано vinodelov в Ср, 12/10/2016 - 22:08 Новость: тема тэги гео
Фирташ

Председатель совета директоров группы компаний «Group DF» украинский олигарх Дмитрий Фирташ заявил, что помогал на выборах президента Украины в 2014 году Петру Порошенко потому, что тот обещал остановить войну на Донбассе. Однако, по словам олигарха, Порошенко обманул всех. Об этом Фирташ сказал в интервью изданию «Украина.ру»

«Нам казалось тогда, что Порошенко менее агрессивен, чем другие претенденты, менее склонен к войне. Он обещал установить мир. Но он всем врал — от начала до конца. Мы считали, что Порошенко будет меньшим злом, а он стал большим злом», — сказал Дмитрий Фирташ. Он также отметил, что в будущем представители нынешней украинской власти неизбежно будут отвечать за события истории послемайданной истории Украины.

«Любая власть, которая придет после них, будет расследовать как минимум четыре вопроса. Первое: это как был отдан Крым. Второй вопрос — пожар в Одессе. Третье — Майдан. Те расследования, которые сейчас проводятся, это бутафория. Они пытаются скрыть правду, понимая, что потом придется отвечать. И четвертый пункт — Донбасс, война. Обязательно будут вопросы: кто давал команды, какие были инструкции», — подчеркнул Фирташ.

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