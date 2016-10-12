Уголовники, выпущенные по «закону Савченко», за две недели совершили на Украине более 900 преступлений

О том, что преступность на Украине растет, как на дрожжах, писали не раз. Власть майданщиков даже пыталась «перевести стрелки» на вынужденных переселенцев из Донбасса, якобы это они повысили уровень преступности в стране. Однако факты говорят сами за себя.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман только подтвердил это, заявив: «Мы подали в парламент и, я надеюсь, на следующей неделе парламент проголосует изменения в так называемый „закон Савченко“, по которому досрочно выпущено 8,5 тысяч преступников. Конечно, не все наверняка преступники, но из них 906 повторных преступлений было совершено за пару недель: 27 убийств, 12 изнасилований, десятки грабежей. Поэтому наша задача — очень быстро навести порядок».

Напомним, согласно так называемому «закону Савченко», один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. Благодаря этому раньше срока на свободу вышли многие осужденные за тяжелые преступления. В результате резко подпрыгнула вверх кривая преступности на Украине, и те же депутаты, которые в «патриотическом» угаре голосовали за этот закон 26 ноября 2015 года, едва ли не хором теперь требуют его отмену.