Время империй

Британское мышление, несмотря на серьезные трансформации XX века, остается по-прежнему преимущественно имперским. Королева - как национальный символ, история - как источник для подражания. Английский язык как язык международного общения, морское и торговое право, бокс, футбол, регби, английская классическая литература и тому подобное. Все это придумано англичанами. Несмотря на кажущуюся небольшую территорию, Великобритания сохраняет значительное политическое и культурное влияние в мире.

В результате усилий британских подданных создан так называемый "британский мир", в котором такие страны как Канада, Австралия и Новая Зеландия могут по-прежнему рассматриваться в качестве неформальных британских доминионов. Оценивая Великобританию, было бы ошибкой забывать о ее заморских территориях, испытывающих значительное влияние своей старой метрополии. Некоторые британские источники оценивают ТОП-5 наиболее значимых империй в мировой истории следующим образом.

№5. Омеядский халифат. Это государство существовало на трех континентах: Азии, Европе и Африке. В 7 веке халифат контролировал до 1/3 населения мира в восприятии того времени.

№4. Испанская империя. Считалась империей глобальной. Испанцы осуществили колонизацию Америки. В процессе своей экспансии активно использовали превосходящие военные технологии и противоречия между племенами аборигенов, натравливая их друг на друга. Власть испанской короны распространялась на территории в Европе, Америке, Африке и Австралии. В период своего расцвета империя контролировала около 13% всей мировой суши. Упадок империи наступил в результате войн (в основном против Франции) и войн за независимость колоний в Южной Америке.

№3. Российская империя. Существовала всего около 200 лет (1721 - 1917 годы). За это время сумела стать огромной по площади своей территории, играя серьезную роль в европейской истории и политике. В период наибольшей экспансии контролировала до 15% мировой суши, включая 176 млн. человек. Рухнула в результате политического переворота, который был назван "Февральской революцией".

№2. Монгольская империя. В Британии считают, что монголы своего времени были самыми свирепыми и самыми жестокими воинами. Чингисхан распространил военным путем власть монголов во всех возможных направлениях. В 13 веке воля и требования монгольских ханов распространялись на 26% мирового населения, им были подвластны обширные территории Евразии, в том числе территории ряда регионов восточной Европы.

№1. Британская империя. Эта империя своему успеху во многом обязана упорству, технологиям и географическим открытиям подданных британской короны. Вслед за Португалией и Испанией, Британия отправилась захватывать новые территории и ресурсы за морем. В 17-м веке Британская империя считалась доминирующей силой в Индии и Северной Америке. После победы над Францией в 19 веке Британия могла назвать себя главной мировой морской державой. Во время наивысшего расцвета она контролировала более 500 млн. человек, что для того времени было выдающимся явлением.

Британская империя начала слабеть с независимостью Соединенных Штатов (так называемый проект "мировой демократии"), а в процессе двух мировых войн XX века ее политическое влияние (несмотря на военные победы) уступило американскому. Окончательно амбиции были перечеркнуты с распадом колониальной системы. Великобритания превратилась в финансово и политически влиятельный европейский остров, сохраняющий былые связи и исторические воспоминания. Парадокс состоит в том, что чисто политически метрополия (Великобритания) и колония (США) поменялись своими местами.

Что же в текущих условиях? Как известно, британская финансово - политическая элита вышла из политического проекта под названием Евросоюз и пытается самостоятельно усилиться за счет былых исторических наработок. Объективно, она не заинтересована в экономическом и политическом усилении любой конкурирующей территории. В отношении США вероятно ведется двойная игра. С одной стороны, в случае успеха "однополярного мира США" Великобритания в качестве партнера ничего не теряет. С другой стороны, в случае ослабления США Великобритания сможет занять кое-какие американские ниши, таким образом, усилив свой статус. В случае надрыва Соединенных Штатов такие страны как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия могут стать "государствами - убежищами".

В целом британская внешняя политика ведет себя как обычно, как это неоднократно бывало в истории. Некоторые считают, что быть в противостоянии с Великобританией - это гораздо менее накладно, чем быть ее союзником. По крайней мере, Франция и Российская империя это испытали. Государство, не имеющее неизменных союзников, но имеющее неизменные интересы. В Евросоюзе это тоже уже попробовали.