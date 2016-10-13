Сводка событий в Сирии за 11-12 октября 2016 года

По инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Олландом. «Лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. Отмечена важность координации усилий международного сообщества в борьбе против террористической угрозы», — указано на сайте Кремля.

Вчера в Кремле сообщили, что не планируют встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель по сирийскому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что необходим открытый диалог с Россией по Сирии и что он в любой момент готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я полагаю, что необходим в первую очередь диалог с Россией, но диалог должен быть честным и открытым, иначе просто невозможно, будет просто иллюзия. Я в любой момент готов встретиться с президентом Путиным», — сказал он.

США рассчитывают на возобновление совместной работы с Россией по Сирии, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби. "Госсекретарь сказал ясно: мы приостановили работу. Но это не значит, что мы её прекратили навсегда", — отметил Кирби.

Представитель Госдепа Джон Кирби утверждает, что ВКС России и ВВС Сирии преднамеренно наносят удары по гражданским целям. Кирби также отметил, что в случаях, когда США и их союзники по ошибке наносят удар где-то в мире по гражданским, то потом всегда проводят расследование.

Ответственность за срыв договоренностей по Сирии лежит на Вашингтоне, заявил замминистра обороны Анатолий Антонов. «Мы сделали максимум возможного для налаживания взаимодействия с США в борьбе с терроризмом в Сирии. Предложили ряд перспективных и важных направлений сотрудничества, в том числе в плане обеспечения безопасности военнослужащих России и стран ведомой США антиигиловской коалиции. Однако полного понимания не нашли», - сказал он. «От подобных деструктивных действий Вашингтона выигрывают террористы. Вот почему важно отбросить эмоции и еще раз взвесить все «за» и «против» совместной борьбы с терроризмом. Слово - за Вашингтоном», - подчеркнул он. Россия, продолжит последовательно бороться с международным терроризмом и предотвращать эскалацию в Сирии. «При этом мы не отказываемся от диалога с США, но готовы строить его на равноправной взаимно уважительной основе. Будем и дальше взаимодействовать с международным сообществом, в ООН, в Совете Безопасности этой организации», - заявил замминистра.

По его словам, сторонники силовых действий в Вашингтоне одержали «пиррову победу», прервав 3 октября двусторонний диалог с Россией по урегулированию в Сирии. «Такой шаг вызывает сожаление и разочарование. Не хочется верить, что Вашингтон окончательно отказался от дипломатии и взял курс на военное решение конфликта в Сирии. От подобных деструктивных действий Вашингтона выигрывают террористы. Вот почему важно отбросить эмоции и еще раз взвесить все «за» и «против» совместной борьбы с терроризмом. Слово — за Вашингтоном», — резюмировал Антонов.

Постоянный представитель Франции в Совете безопасности ООН Франсуа Делаттр по результатам голосования по двум резолюциям, посвященным Сирии заявил, что "истинный результат — это изоляция России. Огромная поддержка французско-испанской резолюции, а также отсутствие поддержки у российской резолюции демонстрируют, что Москва изолирована в вопросе Сирии и Алеппо".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил России изоляцией из-за ее действий в Сирии. «Если Россия продолжит идти той же дорогой, я думаю, что эта великая страна рискует стать страной-изгоем», — сказал Джонсон. Он подчеркнул, что «все доступные улики указывают на то, что за это преступление ответственна Россия». Он добавил, что «лично хотел бы, чтобы ответственные за эти преступления предстали перед Международным уголовным судом».

По данным издания The Wall Street Journal уже на следующей неделе главы правительств стран ЕС проведут встречу, одним из вопросов которой станет введение новых санкций против России из-за ситуации в Алеппо.

Британские военные самолеты могут войти в международную коалицию для обеспечения соблюдения режима «бесполетной зоны» в попытке остановить Россию от совершения военных преступлений в Сирии, заявил бывший министр британского кабинета. Эндрю Митчелл, который будет вести чрезвычайное заседание Палаты общин по ситуации в Сирии, заявил, что, возможно, возникнет необходимость противодействия российской авиации с целью предотвратить дальнейшие бомбовые удары по сирийскому гражданскому населению. Он сказал: «То, что мы говорим, совершенно очевидно. Однако, никто не хочет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, никто не хочет сбивать российские самолеты. Тем не менее, мы хотим сказать, что международное сообщество несет общепризнанную ответственность за защиту гражданского населения, и эта помощь должна быть оказана. Если это означает конфронтацию с российскими военно-космическими силами, для защиты невинных людей, за которых мы отвечаем, мы должны пойти на такую конфронтацию».

США на данном этапе не пытаются реанимировать договоренности по Сирии, заключенные с Россией в Женеве в ночь на 10 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, комментируя многосторонние переговоры по Сирии. Как напомнил Эрнест, Женевские соглашения предусматривали возможность налаживания "военного сотрудничества с россиянами" в Сирии в целях совместной борьбы с терроризмом. "Это более не является той договоренностью, которую мы пытаемся согласовать", - сказал официальный представитель президента США. "Однако, мы, разумеется, работаем через ряд дипломатических каналов, пытаясь понизить уровень насилия в Сирии. И это неизбежно будет включать российское участие", - признал он.

Тем не менее, продолжал Эрнест, такие дипломатические усилия "более не находятся в контексте попыток договориться по соглашению, выполнение которого имело перспективу военного сотрудничества США с Россией" в Сирии. "Россия, откровенно говоря, потеряла кредит доверия" на этом направлении, заявил представитель главы американской администрации.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 764. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 46 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (23), Дамаск (15), Хама (5), Латакия (2) и Дараа (1). Сутками ранее – 47.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Успешное продвижение сирийской армии в Алеппо вызвало многочисленные конфликты среди террористов, заявил источник в минобороны Сирии. По словам собеседника РИА «Новости», «сирийская армия решительно настроена установить полный контроль над Алеппо и ежедневно продвигается вперед». «Положение террористов в Алеппо тяжелое, и более того они встретятся с еще большими проблемами. Свидетельством этому стали начавшиеся из-за потерь конфликты между террористическими организациями в Алеппо, Идлибе и Хаме», – сказал источник. По словам военного, разногласия в стане боевиков начались из-за упреков в их адрес со стороны стран-спонсоров терроризма. «Потому что они начнут требовать отчет за выделенные боевикам огромные деньги и предоставленное оружие. А результата нет», – добавил офицер сирийской армии.

Спецслужбы США и Саудовской Аравии договорились о предоставлении боевикам «Исламского государства» возможности безопасного выхода из иракского Мосула до начала его штурма силами международной коалиции, сообщил военно-дипломатический источник в Москве. «В ходе подготовки к проведению операции в Мосуле между спецслужбами США и Саудовской Аравии достигнута договоренность, что до начала штурма всем боевикам предложат безопасный маршрут для выхода из города вместе с семьями. А во время самого штурма авиация коалиции будет наносить удары только по заранее согласованным с боевиками отдельно стоящим зданиям в городской черте, которые пустуют», – передает РИА «Новости» слова источника. По его словам, президент США Барак Обама уже принял решение о проведении операции по освобождению Мосула в октябре. План Вашингтона и Эр-Рияда также предусматривает, что боевики из Мосула переместятся в Сирию.

«Более 9 тыс. боевиков ИГИЛ из Мосула будут переброшены в восточные районы Сирии для последующего проведения крупной наступательной операции, которая предусматривает захват Дейр-эз-Зора и Пальмиры», – добавил источник.

Источник также высказал предположение, что на идею по переброске боевиков из Мосула в Сирию США подтолкнули те результаты, которых Россия добилась в САР. «Помимо чисто политических дивидендов другой целью этой операции, очевидно, станет дискредитация успехов российских ВКС, и, конечно, это попытка пошатнуть положение президента Асада. Вашингтону необходимо что-то противопоставить результатам России в Сирии, постараться минимизировать их значение», – сказал он.

Частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor прогнозирует начало прямого столкновения между вооруженными силами РФ и США в Сирии в ближайшие месяцы. Мнение экспертов: сейчас Белый дом и Кремль не настроены на решение сирийского конфликта дипломатическим путем. В ближайшее время США активизируют атаки на позиции террористов на северных территориях страны, и сотрудничать на полях сражений с российской стороной Штаты не собираются.

Аналитики Stratfor считают, что Вашингтон будет поддерживать суннитских повстанцев в Сирии, а также прикрывать турецкие войска, которые рвутся к югу страны. Российская же сторона продолжит поддержку правительственных войск. Не исключено, что именно из-за конфликта интересов вооруженные силы обеих держав смогут вступить в прямое столкновение на сирийской территории.

«У так называемых «войн по доверенности» есть свой конец. Их лимит в Сирии давно истек, и если «войны по доверенности» будут продолжены, то затем дело может дойти до столкновения между Россией и США. Дело дошло до начала большой региональной или даже глобальной войны», — заявил Курмултуш в эфире турецкого телеканала. По словам Курмултуша, ситуация в Сирии сильно обострилась после провала соглашения о перемирии в Сирии, заключенном США и Россией.

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Он состоялся по инициативе Москвы. "Основное внимание в ходе беседы было уделено складывающейся ситуации в Сирии. С обеих сторон подтверждена безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса и важность активизации международных усилий по созданию необходимых для этого условий", - говорится в комментарии российского дипведомства.

Министр иностранных дел Турции Чавушоглу сообщил о предложении США участвовать в совместной операции в Ракке против террористов группировки ИГ. Чавушоглу подтвердил позицию Анкары относительно участия курдов, заявив, что страна поддержит операцию лишь в том случае, если в ней не будут участвовать силы курдского «Демократического союза».

Российские власти рассматривают возможность отправки в Сирию партии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Кроме того, вместе с «Панцирями» в Сирию должны отправить командные пункты и дополнительные радиолокационные станции, которые позволят задействовать ЗРПК «побатарейно» и тем самым повысить эффективность их применения в случае массированных налетов.

Шведское правительство не исключает, что может ввести ряд санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём в интервью немецкому изданию Spiegel.

Совет федерации ратифицировал соглашение о бессрочном размещении российской авиабазы в Сирии.

ООН не видит предпосылок для улучшения гуманитарной ситуации в Алеппо, заявил официальный представитель Пан Ги Муна Стефан Дюжаррик. По оценкам ООН, в Восточном Алеппо находятся около 270 тыс. человек, последний гуманитарный конвой ООН прибыл в эту часть города в начале июля.

Алеппо. Между Верховным командованием Сирийской Арабской Армии и руководством исламистских группировок начались переговоры о сдаче боевиков, окружённых в восточных кварталах Алеппо. Об этом агентству «Аль Масдар» сообщил один из местных источников.

В настоящий момент стороны обсуждают возможность выхода всех исламистских формирований из Алеппо через квартал Бустан-аль-Касир, за который сейчас идут бои.

Если исламисты согласятся с предложенными условиями, под полный контроль сирийских военных перейдёт несколько кварталов в восточной части Алеппо. В то же время, хотя армейскому командованию и удалось найти бандформирования, руководство которых согласилось на переговоры, крупные группировки "Харакат Нуриддин аз-Зинки" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра") отказываются от переговоров с представителями сирийских властей и их российских союзников.

Жителям района Халеб Джадида города Алеппо, произведена выдача гуманитарных грузов, общим весом более 4 тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи, квартал Эль-Машарка в городе Алеппо и позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб.

Прочие боевики из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, кварталы Шейх Максуд, Сулейман-Халяби, «1070», Рамуси, Хай-эль-Ансари, Дахия-эль-Асад, Ариан, Эль-Халидия, районы коврового и цементного заводов, позиции 83-го бСпН ВС САР, торговый центр «Кастелло», крепости Карьят-Халаб, КПП №1 и №2 дороги «Кастелло».

В результате обстрела террористами кварталов Аль-Маншия, Аш-Шейх Таха и Бустан Аль-Баша погибли 5 человек и еще 13 получили ранения.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сирийская Арабская армия продолжает наступление в восточном Алеппо в районе Бустан Аль-Баша, где у боевиков отбито несколько зданий и в районе Сулейман аль-Халяби.

800-й полк Республиканской гвардии САА продвигается внутри района Шейх Саид на юге Алеппо.

102-я бригада Республиканской гвардии САА ведет бои за район Al-'Oweija, взята высота Таль Сафир, расположенная возле Jandoul Roundabout (Фото 2-3).

Наступление САА поддерживается авиаударами ВКС РФ.

ВВС САР атаковала боевиков в районах Хан-Туман, Аз-Зорба, Аль-Баркум, Абу Шлим, Мааррата и Кафр-Наха, а также в 4 и 5 квартале Ар-Рашидин.

Протурецкие боевики захватили у ИГиловцев около 10 н.п. на севере провинции (Фото 4).

Турецкая армия в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии уничтожила 91 объект террористической группировки «Исламское государство». В ходе боев погибли двое и ранены шесть бойцов ССА. Среди турецких военных потерь нет, сообщает Турецкий генштаб. Отмечается, что всего в ходе операции «Щит Евфрата» от террористов очищено 132 населенных пункта на севере Сирии, а общая площадь территорий, перешедших под контроль ССА, составляет 1,1 тыс. квадратных километров.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила четыре тактические единицы, три боевые позиции и транспортное средство ИГ. У города Манбидж - 4 тактические единицы, шесть боевых позиций и два автомобиля ИГ.

Идлиб. Продолжаются стычки между боевиками группировки «Джунд-аль-Акса», присягнувшей на верность «Джебхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») и отрядами «Ахрар-аш-Шам».

Боестолкновения между джихадистами отмечены у н.п. Тахтая, расположенном неподалеку от города Маарат ан-Нуман.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Айн-Эль-Кантара, Раша и Нахшебба, а также позиции правительственных войск в районе горы Аль-Кала.

В населенном пункте Раша в результате применения боевиками беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством, имеются раненные среди мирных жителей.

ВВС САР нанесли удары по позициям террористов в населенных пунктах Кемаая, Баарбая, Тардин, Кабани и на возвышенности Кафр Санду.

Высоты, утерянные в ходе наступления боевиков - Тель аль-Мальк, Тель-Раша и Нахшаба, в ходе успешного контрнаступления удалось вернуть под контроль правительственных войск.

Хама. Жителям населенных пунктов Айн-Эль-Бейда, Ксайя, Бшави и Эт-Тамаркийе доставлено продовольствие.

В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Мубатан, Скандария, Мурейвед и Махарда, позиций правительственных войск в районе населенного пункта Скандария.

Сирийская Арабская армия начала контрнаступление в Северной Хаме, взят н.п. Каукаб. «Tiger Forces», подразделение разведки ВВС Сирии и 4-й механизированной дивизии САА выбили боевиков из н.п. Tal Bazam и Tal Duwayr (Фото 5).

ВВС САР атаковали боевиков в районах Суран, Тель Ад-Дувейр, Аз-Заатар, Тибет Аль-Имам, Латмин, Зур Аль-Аса и Аль-Латамна.

Хомс. Жителям н.п. Шин доставлен гуманитарный груз.

ВВС САР атаковали боевиков в районах Дейр-Фуль, Ас-Сан, Джбаб Хамад, Ар-Растан и Аль-Ганту.

Дамаск. В школе-интернате города Дамаск для детей погибших военнослужащих ВС САР состоялась культурно-гуманитарная акция, в ходе которой было выдано 1,5 тонны гуманитарной помощи.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли Джобар, Кабун, Арбил, Хауш-Эль-Фара и Мардж-Султан, спортивную площадку в населенном пункте Джобар, школу медицинской службы в населенном пункте Хараста, больницу Ибн-эль-Валид, больницу Ибн-Сина и позиции правительственных войск в районе ферм Кусайр.

Террористы, чьи позиции находятся в Джобаре, нанесли удар по центральной мечети Омейядов в старой части Дамаска. В результате чего 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Одна из мин упала на площади перед мечетью. Ещё два снаряда попали в район старого города, причём экстремисты обстреляли и школу.

105-я бригада Республиканской гвардии САА, очистила от боевиков большую часть Аль- Рейхана.

Динамика боев - Фото 6,7.

САА и Палестинские добровольцы атаковали ИГиловцев в лагере беженцев Ярмук на юге Дамаска. В ходе наступления удалось взять большую часть северного сектора лагеря Ярмук (Фото 8).

Достигнуты договоренности с боевиками городов Кудсия и Аль-Хама об эвакуации в провинцию Идлиб в обмен на сдачу тяжелого вооружения. Ожидается отбытие 150 боевиков вместе с семьями, 400 боевиков будут амнистированы.

Дараа. Пять детей погибли при обстреле террористами начальной школы в городе Дараа. Трагедия произошла в квартале Эс-Сихари. В результате взрывов пять школьников - две девочки и три мальчика - были убиты на месте. Еще не менее 15 учеников получили ранения.

Ударам со стороны вооруженных формирований подвергся н.п. Эль-Куния.

Отмечено боестолкновение к востоку от посёлка Аль-Храк.

Кунейтра. Доставлено продовольствие в н.п. Джаба.

Хасака. Авиация коалиции у города Хоул уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

Дейр-эз-Зор. Боевики ИГ атаковали оборонительные позиции Сирийской Арабской Армии в округе Аль-Хавика, где в настоящее время продолжаются тяжелые бои.

ВКС РФ, поддерживая обороняющихся, нанесли серию ударов по позициям джихадистов в Аль-Хамидии, Хавидже ас-Сакр и Хаулиджате Мария.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 11 нефтяных автоцистерн, 9 качалок нефти, три автомобиля, фронтальный погрузчик, кран, грузовик для перевозки нефти и повредили два пути снабжения ИГ. У города Абу-Камаль поврежден маршрут поставок ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила тактическую единицу, автомобиль и заминированное транспортное средство ИГ.