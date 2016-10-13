Фирташ ставит крест на «Минске-2»

Нынешний состав Верховной Рады Украины не примет ни одного законопроекта, предусмотренного Минскими договорённостями, - уверен один из крупнейших украинских предпринимателей Дмитрий Фирташ. Ведь все члены фракций «Народного фронта» и сторонники Петра Порошенко в Верховной Раду по уши увязли в военном конфликте. Мир в Донбассе станет концом и их карьер, и их доходов.

Поэтому, считает Фирташ, необходимы досрочные выборы или тотальная перезагрузка нынешней Верховной Рады. Правда, не совсем понятно, что он имеет в виду под такой перезагрузкой.

Кроме того, Фирташ уверен, что Украина нуждается в прямых, без всяких посредников, переговорах с Россией. Конечно, эта идея сейчас в стране, где 60 процентов граждан негативно относятся к России, мало популярна. Но переговоры жизненно необходимы в первую очередь для самой Украины.