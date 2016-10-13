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Лучшая оборона – это наступление

опубликовано alex1943 в Чт, 13/10/2016 - 10:14 Новость: тема тэги гео
tanki
Военный обозреватель Константин Шемеликин считает, что именно период времени от 8 ноября 2016 года по 20 января 2017 года, то есть от дня выборов до дня инаугурации нового президента США, является лучшим временем для освобождения оккупированных городов и районов Донбасса.

Ведь армии ДНР и ЛНР и так продолжают нести потери, перемирие не соблюдается, морально-психологический уровень населения, страдающего от обстрелов, снижается. К тому же победа на выборах Хилари Клинтон – это гарантированное перевооружение украинской армии, и её новое масштабное наступление на Донбасс.

Перед Республиками есть два пути: по-прежнему изображать из себя добросовестных переговорщиков и ждать, как говорится, у моря погоды, то есть нового военного шторма. Либо самим проявить активность и освободить Донецкий и Луганский регионы от вражеской оккупации.

Два месяца американских выборов – гарантия того, что Штатам будет не до Украины. А о моральном оправдании возможного наступления можно не беспокоиться: это те же бесчеловечные обстрелы мирных городов и сёл оккупантами и наглое невыполнение украинской стороной Минских договорённостей.


Василий Семёнов

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