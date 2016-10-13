Главная

Ночные обстрелы на фоне перемирия

опубликовано alex1943 в Чт, 13/10/2016 - 10:20 Новость: тема тэги гео
gragi
В ночь с 12 на 13 октября в районе населённого пункта Коминтерново на Мариупольском направлении противник атаковал позиции Вооружённых Сил Народной Республики. В течение нескольких часов продолжался ожесточённый бой. Пока известно о двух погибших бойцах 9 полка ВСН – это доброволец из России «Челяб» и его товарищ по оружию «Серб».

Согласно сводкам ополчения, вчера на 23.47, территория Новоазовского района была под сильнейшим вражеским обстрелом: по всей линии фронта били тяжёлая артиллерия и миномёты. Особенно ожесточённый огонь вёлся на участке фронта Гнутово – Талаковка - Коминтерервр.

В районе Донецка под обстрелом карателей были Авдеевская промзона и Ясиноватский блок пост, а в районе Горловки вражеский огонь вёлся со стороны Дзержинска по посёлку Зайцево.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет