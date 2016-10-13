Ночные обстрелы на фоне перемирия

В ночь с 12 на 13 октября в районе населённого пункта Коминтерново на Мариупольском направлении противник атаковал позиции Вооружённых Сил Народной Республики. В течение нескольких часов продолжался ожесточённый бой. Пока известно о двух погибших бойцах 9 полка ВСН – это доброволец из России «Челяб» и его товарищ по оружию «Серб».

Согласно сводкам ополчения, вчера на 23.47, территория Новоазовского района была под сильнейшим вражеским обстрелом: по всей линии фронта били тяжёлая артиллерия и миномёты. Особенно ожесточённый огонь вёлся на участке фронта Гнутово – Талаковка - Коминтерервр.

В районе Донецка под обстрелом карателей были Авдеевская промзона и Ясиноватский блок пост, а в районе Горловки вражеский огонь вёлся со стороны Дзержинска по посёлку Зайцево.