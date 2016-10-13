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Главная В ответ на неудавшиеся обстрелы американского эсминца, США уничтожили радары в Йемене опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 12:49 Новость: тема тэги гео В ответ на неудавшиеся попытки обстрелов эсминца США в Красном море, которые выглядели больше как предупредительные, американские военные нанесли удары по трем радиолокационным станциям, расположенным на территории Йемена, контролируемой хуситами. Как заявил официальный представитель Минобороны США Питер Кук, согласно первоначальным оценкам, радары были уничтожены.

В заявлении Пентагона отмечается, что целями были радары, которые использовались для недавних запусков ракет, которые угрожали кораблю США USS Mason и другим судам, которые эксплуатируются в международных водах в Красном море и Баб-Эль-Мандебском проливе.

Напомним, в понедельник по кораблю выпустили две ракеты, которые упали в море, не долетев до корабля. Тогда Пентагон обвинил в обстреле повстанцев-хуситов, который, впрочем, отвергли все претензии Вашингтона.

В среду Mason снова оказался под прицелом, по нему вновь выпустили две ракеты. На этот раз под угрозой оказался и другой корабль — Ponce, который сопровождал эсминец во время боевого дежурства.

Отмечается, что целями были радары, которые использовались для недавних запусков ракет, которые угрожали кораблю США USS Mason и другим судам, которые эксплуатируются в международных водах в Красном море и Баб-Эль-Мандебском проливе.

"Эти ограниченные удары проводились для защиты нашего персонала, наших кораблей, и нашей свободы судоходства в этом важном морском коридоре. Соединенные Штаты будут реагировать на любые угрозы для наших кораблей и коммерческих судов", - говорится в сообщении.

Представитель Пентагона отметил, что добро на атаку дал лично президент США Барак Обама. Нанести удар по Йемену ему посоветовали министр обороны Эштон Картер и глава Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее