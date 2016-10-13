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Великобритания и Франция и Германия изучают возможность введения новых антироссийских санкций из-за Сирии

опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 13:03 Новость: тема тэги гео
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Великобритания и Франция и Германия изучают возможность введения новых санкций в отношении сирийцев, приближенных к президенту Башару Асаду и нескольких граждан России, из-за ситуации в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.
По данным издания, большинство из 28 стран ЕС склоняются к поддержке санкций, тем не менее, для внедрения санкций необходимо иметь поддержку всех стран ЕС, а такие страны как Италия, Венгрия, Греция и Кипр вряд ли на это согласятся.
Соответствующее решение планируется принять на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник в Люксембурге.
Французские и британские дипломаты заявили, что они также рассматривают введение санкций против 12 россиян, которых они подозревают в продаже оружия правительству Асада и участвующих в управлении действиями российскими ВКС в Сирии.
Тем не менее, для внедрения санкций необходимо иметь поддержку всех стран ЕС, а союзники Москвы, такие как Венгрия, Греция и Кипр вряд ли на это согласятся.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"