Район Дамаска, где расположено российское посольство подвергся минометному обстрелу

МИД России сообщил, что район Дамаска, в котором расположено посольство России, обстреляли из минометов. Обстрел, произошедший накануне, велся со стороны района Джобар, который контролируют террористы.
"Одна из мин взорвалась в непосредственной близости от поста внешней охраны дипмиссии, еще одна — недалеко от входа в консульский отдел, два минометных снаряда сдетонировали в сотне метров от ограждения посольства", — говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве добавили, что еще один снаряд упал на крышу школы, которая расположена недалеко от посольства. К счастью, мина не разорвалась.
"В результате обстрела территория посольского комплекса оказалась осыпана осколками. Никто из российских сотрудников не пострадал", — отметили в МИД, добавив, что ущерб, причиненный зданию, уточняется.
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