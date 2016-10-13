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Главная Район Дамаска, где расположено российское посольство подвергся минометному обстрелу опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 13:14 Новость: тема тэги гео МИД России сообщил, что район Дамаска, в котором расположено посольство России, обстреляли из минометов. Обстрел, произошедший накануне, велся со стороны района Джобар, который контролируют террористы.

"Одна из мин взорвалась в непосредственной близости от поста внешней охраны дипмиссии, еще одна — недалеко от входа в консульский отдел, два минометных снаряда сдетонировали в сотне метров от ограждения посольства", — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве добавили, что еще один снаряд упал на крышу школы, которая расположена недалеко от посольства. К счастью, мина не разорвалась.

"В результате обстрела территория посольского комплекса оказалась осыпана осколками. Никто из российских сотрудников не пострадал", — отметили в МИД, добавив, что ущерб, причиненный зданию, уточняется. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее