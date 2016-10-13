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Олланд обвинил Вашингтон в злоупотреблении властью

опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 13:33 Новость: тема тэги гео
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Президент Франции Франсуа Олланд рискнул обвинить своих хозяев из Вашингтона в злоупотреблении властью. Такое заявление он сделал из-за взыскания многомиллиардных штрафов с европейских компаний. Олланд напомнил, что недавно США оштрафовали немецкий Deutsche Bank на $14 млрд. за нарушение банком при торговле ипотечными бумагами.
"Вот почему я хочу, чтобы Европа имела такие же полномочия, чтобы иметь право штрафовать американские группы. Когда Еврокомиссия накладывает штраф на Google, не платящий налоги, Америка выражает недовольство. Она, однако, не испытывает никакого дискомфорта, когда дело доходит до получения 8 млрд. от BNP или 5 млрд. от Deutsche Bank", - сказал Олланд.
Французский президент отметил, что именно из-за этого выступает против подписания соглашения о трансатлантический торговле и инвестициях.
"Именно по этим причинам, что я привел, не может быть никакого соглашения о трансатлантической торговле, если сохраняется дисбаланс в отношениях", - сказал Олланд.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"