Россия отменила соглашение с Украиной о нефтепродуктопроводах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Договор, подписанный в июле 1995 года, предусматривал, что нефтепродуктопроводы Самара – Западное направление и Грозный – Армавир – Трудовая, которые проходят по территории Украины, должны были эксплуатироваться дочерними предприятиями акционерной компании «Транснефтепродукт» (100% акций принадлежат ПАО «Транснефть»).

В феврале 2016 года «Транснефть» продала участки, проходящие по территории Украины, швейцарской компании International Trading Partners AG.

«В связи с этим участие российской стороны в соглашении нецелесообразно», — говорится в пояснительной записке к распоряжению кабмина. Нефтепродуктопровод являлся предметом судебного спора «Транснефти» и Киева. В марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «дочки» «Транснефти» на решение Ровненского суда о национализации украинского участка трубопровода Самара-Западное направление. Сейчас по этой «трубе» «Транснефть» поставляет на Украину дизтопливо. Так, в сентябре заявка составила 150 тысяч тонн.