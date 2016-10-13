Главная

Россия отменила соглашение с Украиной о нефтепродуктопроводах

опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 13:47 Новость: тема тэги гео
gaz_truba_ne_zakryvat
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Договор, подписанный в июле 1995 года, предусматривал, что нефтепродуктопроводы Самара – Западное направление и Грозный – Армавир – Трудовая, которые проходят по территории Украины, должны были эксплуатироваться дочерними предприятиями акционерной компании «Транснефтепродукт» (100% акций принадлежат ПАО «Транснефть»).

В феврале 2016 года «Транснефть» продала участки, проходящие по территории Украины, швейцарской компании International Trading Partners AG.

«В связи с этим участие российской стороны в соглашении нецелесообразно», — говорится в пояснительной записке к распоряжению кабмина. Нефтепродуктопровод являлся предметом судебного спора «Транснефти» и Киева. В марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «дочки» «Транснефти» на решение Ровненского суда о национализации украинского участка трубопровода Самара-Западное направление. Сейчас по этой «трубе» «Транснефть» поставляет на Украину дизтопливо. Так, в сентябре заявка составила 150 тысяч тонн.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"