Психологический портрет Порошенко

Украинское издание "Вести" опубликовало документы с описанием психологического портрета президента Петра Порошенко. Издание описывает, что в школе будущего президента Украины не любили и третировали. Обладавший излишним весом сладкоежка и "мажор" (сын директора экспериментально-ремонтного завода в Молдове) к тому же с ярко выраженной семитской внешностью, Петр Порошенко не пользовался популярностью среди сверстников. Был обидчив, и за постоянно надутые губы его еще называли "Пьеро".

«Вести» рассказали, что в раннем возрасте глава государства заболел сахарным диабетом и является инсулинозависимым. Как сообщается в документах, с диабетом, а также почечными заболеваниями, по всей видимости, связаны резкие перепады настроения, вспыльчивость и гневливость Порошенко. По данным издания, будущий президент "срывался и кричал на людей, даже лез в драку, толкал подчиненных, в том числе женщин".

В опубликованных материалах также говорилось о патологической жадности Порошенко. Например, в офисе принадлежащей ему кондитерской компании "Рошен", установлен счетчик интернета с лимитом в два часа, а за превышение времени сотрудники платят из своего кармана.

По словам близких к нему людей он "вдохновенно лжет" и охотно принимает участие в инценировках. Известен факт сдачи президентом крови для раненых при том, что он страдает диабетом.

Издание резюмирует тем, что Порошенко «часто говорит о себе в третьем лице, болезненно воспринимает критику. Обладает ощущением собственной избранности и часто в узком кругу говорит о том, что его ведет судьба. Злопамятен, не прощает обид. Коварен и лицемерен. Хороший оратор с неплохим уровнем владения английским языком. Склонен к интригам и демагогии. Падок на лесть. Любит выстраивать иллюзорную картину мира и жить в иллюзиях».