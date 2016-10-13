Главная

Киев исчерпал лимит попыток разведения сил у Станицы Луганской - Народная милиция ЛНР

опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 14:22 Новость: тема тэги гео
svodka-ot-narodnoy-milicii-lnr-24-sentyabrya-2016-goda_1
Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко сообщил сегодня об очередном срыве украинской стороной разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он также добавил, что украинская сторона, которая уже пять раз срывала отвод сил у Станицы Луганской, исчерпала лимит попыток для разведения сил в данном районе.
"Мы в очередной раз заявляем о том, что отвод войск и разведение сил и средств не состоялось по вине украинской стороны. Украинская сторона в очередной раз продолжает не выполнять соглашение Контактной группы в Минске. Между тем и провокации со стороны ВСУ продолжаются по всей линии боевого соприкосновения", - сказал он.
"В данный момент все попытки разведения сил исчерпаны", - подчеркнул Анащенко.
Ранее сегодня Анащенко сообщил, что Киев в очередной раз сорвал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.
В 12.50 Анащенко запустил белую сигнальную ракету, тем самым продемонстрировав готовность подразделений ЛНР начать отвод сил в рамках разведения сторон. Ответного сигнала с украинской стороны не последовало.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"