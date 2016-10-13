Киев исчерпал лимит попыток разведения сил у Станицы Луганской - Народная милиция ЛНР

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко сообщил сегодня об очередном срыве украинской стороной разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он также добавил, что украинская сторона, которая уже пять раз срывала отвод сил у Станицы Луганской, исчерпала лимит попыток для разведения сил в данном районе.
"Мы в очередной раз заявляем о том, что отвод войск и разведение сил и средств не состоялось по вине украинской стороны. Украинская сторона в очередной раз продолжает не выполнять соглашение Контактной группы в Минске. Между тем и провокации со стороны ВСУ продолжаются по всей линии боевого соприкосновения", - сказал он.
"В данный момент все попытки разведения сил исчерпаны", - подчеркнул Анащенко.
Ранее сегодня Анащенко сообщил, что Киев в очередной раз сорвал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.
В 12.50 Анащенко запустил белую сигнальную ракету, тем самым продемонстрировав готовность подразделений ЛНР начать отвод сил в рамках разведения сторон. Ответного сигнала с украинской стороны не последовало.
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