Фирташ - украинцы возненавидят США из-за падения уровня жизни

Дмитрий Фирташ — один из самых крупных и влиятельных украинских бизнесменов, глава национального объединения работодателей в интервью изданию Ukraina.ru рассказал, что надежды текущей украинской власти на США, на которые Киев сейчас буквально молится и считает панацеей от всех бед, на самом деле весьма призрачны. США, по его мнению, поддержат любую другую власть на Украине, если это им окажется выгодно, а украинцы в скором времени возненавидят США, поскольку увидят в них реального виновника ухудшения качества жизни на Украине.

«Я думаю, что американцы достаточно прагматичные люди. Ни за кого они биться не будут, они будут смотреть, что им выгодно. Какая у них будет раскладка с Россией. Если они увидят, что есть альтернатива, которая может устраивать их хоть как-то, они быстро переключатся и поддержат любую другую политическую силу. Потому что они тоже понимают, что с этими ребятами (текущая Киевская власть) — тупик.

Когда я говорю, что в Украине война уже не в моде, они почему-то все считают, что я чуть ли не веду кампанию Трампа. Но я действительно считаю, что Соединенным Штатам не нужен враг. Я уверен, что если они будут продолжать нынешнюю политику, то через пять лет украинцы будут люто ненавидеть Америку и американцев. Сегодня это странно звучит, потому что власти сегодня эту Америку лижут, целуют, это их счастье и все надежды. Но попомните мои слова: украинцы очень скоро увяжут в голове все свои беды — тарифы, безработицу, все реформы, которые провалились, и прочее — с Америкой. И не будет нации, которая ненавидит Америку сильнее, чем украинцы. Это только вопрос времени», сказал Фирташ.

Он также рассказал о необходимости восстановления экономических связей с Россией.

«Я считаю: если политики не могут сесть за стол переговоров, то бизнес должен начинать разговор. Со стороны украинских политиков по этому поводу было много возмущенных криков. Мне все равно. Я считаю, что невозможно без России выходить из нашей ситуации.

На международном форуме «Украина завтра», состоявшемся в прошлом году в Вене, украинцы совместно с европейцами написали Программу модернизации Украины. В первой части подробно разобрали, где Украина находится и какие должны быть минимальные показатели развития. Это был холодный душ. Если рост ВВП будет менее пяти процентов в год, у нас как у страны нет права на жизнь. Мы не можем содержать армию, мы не можем платить пенсионерам, мы ничего не можем. То есть это не созидание и даже не нормальная жизнь, это просто выживание.

Сегодня треть предприятий убыточны, многие из них на грани остановки или уже остановились. Нужно разобраться в причинах по каждому предприятию и работать над их запуском. Вот, к примеру, авиаконцерн «Антонов» в этом году уже не сможет выпустить ни одного самолета — потому что из-за разрыва отношений с Россией не получают комплектующих. Нужно прекращать играться, надо разговаривать напрямую с русскими. Понятно, что минские переговоры, «нормандские четверки» не решат экономические проблемы. Нравится нам, не нравится, мы вынуждены сесть и говорить. Нужно найти решение по всем вопросам. Даже по Крыму можно найти решение.

Мы прямо говорим: «Мы бьемся за рынок от Лиссабона до Владивостока». Нам нужны и европейские инвестиции, и российские, и китайские. Рынки нужны, партнеры. Российский рынок для Украины особенно важен. Что бы там ни говорили, мы должны его использовать. Конечно, сегодняшние власти обсуждать это не готовы. Но Украина — это не только эти люди. И трезвость придет — не сегодня, так завтра. Но я уверен, что к 2019 году вы увидите другие настроения и другой политический ландшафт. Тем, кто придет на смену, надо будет с чего-то начинать, понадобится наша Программа модернизации с видением Украины через 20 лет. Но я все-таки надеюсь, что и нынешняя власть поймет, что продолжать игры в войну, игнорировать национальные интересы и законы экономики нельзя. Коломойский когда-то правильную вещь сказал: жизнь — гастроном, бери все что хочешь, но в конце — касса. Он только забыл, что это его касается тоже. Но фраза абсолютно правильная. Они расплатятся. Мы не знаем когда, но они к этой кассе подойдут».