Ночью представители ОБСЕ за участками разведения сил на Донбассе не наблюдают, потому что опасно

«Сейчас СММ не проводит мобильное наземное патрулирование в ночное время из-за плохой видимости и из соображений безопасности. В частности, мины представляют большую опасность и их очень трудно обнаружить в ночное время», - сообщает пресс-центр наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Эксперты миссии не впервые утверждают, что обе стороны военного конфликта до сих пор не обеспечили разминирование территорий, на которых должны быть разведены силы согласно рамочному соглашению, достигнутому в Минске 21-23 сентября.

«Вооруженные силы и вооруженные формирования, которые обязаны в соответствии с рамочным соглашением удалить или оградить взрывоопасные предметы и гарантировать безопасный доступ СММ в районы разграничения еще не завершили этот процесс на всех трех территориях, определенных соглашением», – говорится в сообщении пресс-центра.

Впрочем, эксперты Специальной мониторинговой миссии (СММ) отмечают, что «патрулирование в ночное время не является обязательным условием для размежевания».

Напомним: согласно рамочному соглашению, достигнутому в Минске, должен был состояться отвод войск от линии разграничения (фронта) у трех населенных пунктов: Петровское (ДНР), Золотое и Станица-Луганская (ЛНР), после чего за освобожденными от военных и оружия территориями должны вести постоянное наблюдение представители СММ ОБСЕ. С большим трудом, причем при нежелании со стороны Киева, развести стороны удалось только в районе Петровского и Золотого.