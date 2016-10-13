Дезертир ВСУ скрывался около двух лет, в итоге подорвал себя гранатой

Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что в Дарницком районе Киева ночью возле пекарни разорвалась граната Ф1, в результате чего погиб 24-летний уроженец Черкасской области. «Сообщение о взрыве на проспекте Бажана поступило в дежурную часть Дарницкого управления полиции в 01:34. Правоохранители, которые первые прибыли по вызову, обследовали территорию и обнаружили мужчину на металлической рампе возле дверей пекарни», - говорится в сообщении.

Следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции провели осмотр места происшествия, установили, что на теле мужчины множественные рваные раны. В вещах, которые находились рядом, полицейские обнаружили документы, поэтому быстро установили его личность. Это - 24-летний уроженец Черкасской области. Кроме других вещественных доказательств, правоохранители изъяли чеку, пластиковую пробку от корпуса гранаты Ф-1, металлический баллон с мелкозернистой веществом розового и коричневого цветов, которая напоминает пиротехническую смесь, деформированые металлические осколки и рычаг запала УЗРГМ-2.

По показаниям свидетеля, который проходил неподалеку и слышал громкий взрыв, ни одного постороннего лица вблизи чрезвычайного происшествия он не видел.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. На это время известно, что погибший с 2014 года объявлен в розыск в Днепропетровской области как дезертир.