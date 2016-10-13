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Мобильный госпиталь, подаренный США, чиновники Минобороны Украины «берегут на будущее»

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 16:50 Новость: тема тэги гео
Мобильный госпиталь

Мобильный госпиталь, который США подарили для украинских карателей, до сих пор держат в тылу, в оккупированной ВСУ Константиновке. Несмотря на то, что госпиталь и техника находятся в ВСУ уже более года, его не используют по назначению.

Сейчас на Украине схема спасения жизни боевиков построена так: с поля боя раненого доставляют в ближайшую больницу. А когда состояние солдата стабилизировался и серьезных угроз жизни нет — везут в специализированный госпиталь.

«Многие врачи, с которыми мы работаем в „АТО“, вспоминают работу в „натовских“ госпиталях в Ираке и в Афганистане. Мы свои госпитали полевые открыли на базе районных больниц, то есть стационарных помещений, а в них были мобильные госпитали. То есть, абсолютно модульные. Приезжают на открытую площадку и распинают палатки, монтируют госпиталь. У нас такого нет», — рассказал полковник медицинской службы, сосудистый хирург Владимир Роговский, который лето 2016 года провел в так называемой «АТО».

В августе 2015 американцы подарили Украине полевой госпиталь — огромную мобильную больницу, которую можно развернуть прямо в поле. Его стоимость — семь миллионов долларов. Но этот госпиталь до сих пор не принял ни одного солдата. По старой привычке, его украинские чиновники держат «на будущее».

Похоже, что в Министерстве обороны Украины просто переживают, чтобы семь миллионов долларов не разворовали.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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